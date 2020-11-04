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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Лопаты Fit Лопата Fit 77233 туристическая, штыковая, 150х215х550мм, с деревянным черенком

Лопата Fit 77233 туристическая, штыковая, 150х215х550мм, с деревянным черенком

Артикул: 93000
Лопата Fit 77233 туристическая, штыковая, 150х215х550мм, с деревянным черенком
261 руб. 
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Артикул: 93000
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Материал черенкадерево
Общая длина, мм550
Подходит для автомобиляда
Рукоятка на черенкенет
Типлопата штыковая
Черенокесть
Ширина, мм215

Лопата Fit 77233 туристическая, штыковая надежный незаменимый помощник в длительных поездках за город, или для экстренной помощи автовладельцу, при застревании автомобиля в снегу, песке, глине. Благодаря не большим размерам, всего 55 см, лопата легко поместится в багажнике любого автомобиля. Прочная конструкция гарантирует использование инструмента при больших нагрузках.

Особенности:

  • Прочность. Рабочее полотно туристической лопаты изготовлено из стали, что исключает образование коррозии и обеспечивает длительный срок эксплуатации инструмента.
  • Компактность. Общая длина инструмента 55 см.
  • Долговечность и надежность. Лопата рассчитана на большие нагрузки.

Характеристики:

  • Материал полотна – сталь
  • Материал черенка - дерево
  • Габариты, мм - 150х215х550
  • Вес, кг – 0,66


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Самовывоз невозможен
Лопата Fit 77233 туристическая, штыковая, 150х215х550мм, с деревянным черенком – стоимость товара 261 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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