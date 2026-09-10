Лопата совковая Зубр Профессионал Фаворит 4-39521_z02
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347257
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.44х0.23х0.05
Вес, кг.
1.9
Описание товара Лопата совковая Зубр Профессионал Фаворит 4-39521_z02
Совковая лопата Зубр ФАВОРИТ деревянный черенок, Профессионал 4-39521_z02 используется на садовых участках и строительных площадках для работы с сыпучими и вязкими материалами. Данная модель имеет твердое закаленное полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Специальное порошковое покрытие надежно защищает рабочую часть от коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Совковая лопата Зубр ФАВОРИТ деревянный черенок, Профессионал 4-39521_z02 используется на садовых участках и строительных площадках для работы с сыпучими и вязкими материалами. Данная модель имеет твердое закаленное полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Специальное порошковое покрытие надежно защищает рабочую часть от коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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