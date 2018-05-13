Культиватор бензиновый Hyundai T 850

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hyundai
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|6.4 л. с.
|Тип редуктора
|цепной
|Тип коробки передач
|механическая
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|3.6
|Объем топливного двигателя
|196 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|90 см
|Максимальная ширина обработки
|90 см
|Количество фрез в комплекте
|6
|Задний ход
|есть
|Глубина культивирования
|до 30 см
|Глубина вспахивания
|до 30 см
|Длина, см
|57
|Ширина, см
|42
|Высота, см
|66
|Вес, кг
|53
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13.05.2018
Претензий не имею, так как приобрел товар соответствующего качества, при этом не переплатив
Недостатки:
Не столкнулся
Комментарий:
Перед тем, как сделать заказ, изучал несколько моделей, чтобы сделать правильный выбор. Понравился этот культиватор, он четырёхтактный, с вместительный баком, расход потребления топлива нормальный, хватает надолго бензина. Цена приемлемая, к тому же магазин проводит акцию, так что я немного сэкономил. Еще, есть задний ход, это удобно
13.05.2018
Брали культиватор на 2 их с соседом. Ну и первый сезон он от работал просто на отлично. Он очень удобный и экономный особенно по сравнению с мотаблокам да и сама производительность ни чуть не хуже.
Недостатки:
нет
13.05.2018
Цена/Качество.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Отличный культиватор. Заказывал Hyundai Т 850 около года назад. Сезон отработал на отлично, особых замечаний нет, поломок не случалось, удобный для дачи и не очень объемных работ, так что на сегодня ставлю 5 баллов, посмотрим ка себя покажет в новом сезоне.