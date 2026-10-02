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Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170

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Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 1
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 2
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 3
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 4
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 5
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 6
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 7
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 8
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 9
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 10
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 1
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 2
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 3
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 4
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 5
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 6
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 7
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 8
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 9
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 10
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
23 310 руб.  31 738 руб. 
Начислим 373 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346909
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
23 310 руб. -27%
31 738 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
73
Глубина культивирования
330 мм
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
550
Мощность топливного двигателя
4800
Объем топливного двигателя
196 см
Объём топливного бака, л
3.6
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
50

Описание товара Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170

Культиватор Зубр МКТ-170 станет надежным помощником для рыхления почвы на приусадебных участках. Двигатель мощностью 4800 Вт отличается высокой производительностью и надежностью. Воздушный фильтр предотвращает перегрев двигателя и продлевает срок его службы. В конструкции агрегата применяются самозатачивающиеся фрезы из конструкционной стали с шириной обработки 550 мм и глубиной обработки 330 мм. Для удобства эксплуатации культиватор Зубр МКТ-170 оснащен регулируемой по высоте рукояткой со складной конструкцией и транспортировочными колесами. Ременное сцепление гарантирует ровное перемещение без рывков. Металлический щиток защищает пользователя от попадания почвы и других предметов.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором


Теги товара: С цепной передачей

Отзывы о товаре Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
73
Глубина культивирования
330 мм
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
550
Мощность топливного двигателя
4800
Объем топливного двигателя
196 см
Объём топливного бака, л
3.6
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
43
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Страна производитель
Китай
Описание
Культиватор Зубр МКТ-170 станет надежным помощником для рыхления почвы на приусадебных участках. Двигатель мощностью 4800 Вт отличается высокой производительностью и надежностью. Воздушный фильтр предотвращает перегрев двигателя и продлевает срок его службы. В конструкции агрегата применяются самозатачивающиеся фрезы из конструкционной стали с шириной обработки 550 мм и глубиной обработки 330 мм. Для удобства эксплуатации культиватор Зубр МКТ-170 оснащен регулируемой по высоте рукояткой со складной конструкцией и транспортировочными колесами. Ременное сцепление гарантирует ровное перемещение без рывков. Металлический щиток защищает пользователя от попадания почвы и других предметов.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором


Теги товара: С цепной передачей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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