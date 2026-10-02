Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200
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Характеристики
Описание товара Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200
Культиватор Зубр МКТ-200 снабжается бензиновым четырехтактным двигателем мощностью 5100 Вт (7 л.с.), который делает его эффективным при выполнении садово-огородных работ и позволяет применять на участках средней площади. Эта модель обеспечивает рыхление и культивацию почвы на клумбах и грядках за счет насадок-фрез, оснащенных ножами в количестве 6 шт. Она имеет цепную трансмиссию с одной передачей для движения вперед и одной задней передачей, увеличивающей маневренность культиватора при работе близ построек и заборов, в углах участка. При весе 56 кг бензиновый культиватор Зубр МКТ-200 обрабатывает за один проход полосу шириной 850 мм, при этом глубина культивации указана производителем на уровне 330 мм. Двигатель культиватора отличается экономичностью в плане расхода топлива, поэтому полностью заправленного бензобака емкостью 3.6 л ему хватит для продолжительной работы. Боковые диски, комплект крепежа, комплект фрез, набор инструментов, руководство пользователя и сошник поставляются вместе с культиватором.
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Теги товара: С цепной передачей
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
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