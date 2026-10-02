Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
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Характеристики
Тип товара
Культиваторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%21 070 руб. 28 888 руб.
В наличии
Код товара: 346904
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 070 руб. -27%
28 888 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
103
Глубина вспахивания
25 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность топливного двигателя
0
Мощность электрического двигателя
2200
Объём топливного бака, л
1.6
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х40
Вес, кг.
35
Описание товара Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
Лёгкий и манёвренный односкоростной культиватор для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Сошник позволяет контролировать величину заглубления. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
103
Глубина вспахивания
25 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность топливного двигателя
0
Мощность электрического двигателя
2200
Объём топливного бака, л
1.6
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
61
Развернуть
Страна производитель
Китай
Лёгкий и манёвренный односкоростной культиватор для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Сошник позволяет контролировать величину заглубления. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором
Теги товара: С цепной передачей
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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