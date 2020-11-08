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Пила торцовочная MAX-PRO 85205, 1400Вт

Артикул: 223564
Пила торцовочная MAX-PRO 85205, 1400Вт
8 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223564
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БрендMAXPRO
Тип товараПила торцовочная
Лазерный маркернет
Мощность1400 Вт
Глубина пропила55 мм
Диаметр диска210 мм
Диаметр посадочного отверстия25 мм
Скорость вращения5000 об/мин
Конструкциянастольная
Типторцовочная
Состояние товарановый
Пылесборникесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращенияда
Длина, см50
Ширина, см29
Высота, см30
Вес, кг7.1
Торцовочная пила с двигателем мощностью 1400 Вт и большим распиловочным столом. Пила предназначена для торцевания, углового, наклонного и комбинированного пиления заготовок из древесины, пластика и алюминия. В агрегате реализована запатентованная система Hitachi - цифровая индикация угла наклона головы пилы и поворота стола. Также предусмотрен лазер для высокой точности пиления.


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