Кулер Deepcool WIND BLADE 80

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deepcool
|Тип товара
|Вентилятор для корпуса
|Вес, кг
|0.089
|Диаметр вентилятора, мм
|80
|Длина, см
|12.2
|Назначение
|для корпуса
|Регулятор оборотов
|нет
|Уровень шума
|20 дБ
|Ширина, см
|18.1
|Высота, см
|2.8
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|1800
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|1800
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|3-pin
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