Вентилятор для корпуса ExeGate EX05010S2P (EX283365RUS)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%330 руб. 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 364383
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
150
Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate EX05010S2P (EX283365RUS)
Вентилятор для корпуса поможет обеспечить дополнительное охлаждение компонентов системного блока. Размер: 50x50x10 мм. Подшипник: скольжения. Разъем: 2pin. Длина кабеля: 300 мм. Напряжение питания: 12 В. Скорость вращения вентилятора: 4500 об/мин. Уровень шума: 24 дБа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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Вентилятор для корпуса поможет обеспечить дополнительное охлаждение компонентов системного блока. Размер: 50x50x10 мм. Подшипник: скольжения. Разъем: 2pin. Длина кабеля: 300 мм. Напряжение питания: 12 В. Скорость вращения вентилятора: 4500 об/мин. Уровень шума: 24 дБа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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