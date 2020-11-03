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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE

Артикул: 33540
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 3
8 230 руб. 
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+ 143 КэтКоинов
Артикул: 33540
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт10.8
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент24 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0.8 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева21 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см15.7
Вес, кг0.88
безударный шуруповерт, патрон под биты, питание от аккумулятора, вес 0.88 кг


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - купить по цене 8230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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