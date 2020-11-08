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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Микроскопы Kromatech Микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и ультрафиолетом (9882-

Микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и ультрафиолетом (9882-

Артикул: 221239
  • Микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и ультрафиолетом (9882- - фото 1
  • Микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и ультрафиолетом (9882- - фото 2
Микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и ультрафиолетом (9882- - фото 1
Микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и ультрафиолетом (9882- - фото 2
679 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221239
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKromatech
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопасветовой/оптический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат60
Подсветкасветодиодная, ультрафиолетовая
Материал корпусапластик
Вес, гр25
Микроскоп мини Kromatech 60x снабжен встроенным ультрафиолетовым детектором валют и клипсой для крепления смартфона. Можно использовать свой телефон в качестве видеоокуляра, просто совместив камеру смартфона с окуляром микроскопа. Все, что попадет в поле зрения объектива микроскопа Kromatech 60x, в режиме реального времени отобразится на экране телефона. Микроскоп Kromatech 60x совместим с любыми моделями телефонов и планшетов.


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Микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и ультрафиолетом (9882- - по цене 679 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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