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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED)

13 Отзывы
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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 1
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 2
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 3
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 4
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 5
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 6
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
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  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264067
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х18
Вес, кг.
2.1

Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED)

Новая модель Микромед С-11 (вар. 1В LED) принципиально отличается от классического микроскопа Микромед С-11 наличием тонкой фокусировки и наличием осветителя отраженного света для изучения непрозрачных плоских объектов при работе с объективами 4х и 10х. Микроскоп может быть использован для лабораторных биологических работ в домашних условиях, в школах, лицеях, медицинских колледжах и ВУЗах. Микроскоп оснащен встроенными осветителями, которые работают от сети переменного тока 220В и от трех батареек (аккумуляторов) типа АА. Универсальность питания осветительной системы позволяет использовать микроскоп и в домашних условиях, и в учебных классах, и в походных условиях. Конструкция визуальной насадки микроскопа Микромед С-11 (вар. 1В LED) предусматривает возможность совместной работы с камерой (видеоокуляром). Видеоокуляр устанавливается в тубус визуальной насадки вместо окуляра. Для это сначала следует вынуть окуляр и линзу Барлоу. Видеоокуляр и программное обеспечение для просмотра и работы с изображением поставляются отдельно.

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED)

Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Михайл Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось наличие ручки тонкой настройки. Отдельно можно купить видеоокуляр и записывать видео ваших исследований.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший микроскоп. Для детского досуга больше, чем нужно. Приехал уже собранный, только вставить окуляр и тубус. Всё упаковано в защитный короб и в картонную коробку. В наборе чехол для хранения микроскопа. Спасибо за качественный товар и быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Купили на день рождения ребенку. Как используем, добавим отзыв. Жаль, что в наборе нет стекол предметных, надо заказывать отдельно
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2023
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок ребенку на 5летие. Несмотря на возраст,очень заинтересовался. Теперь рассматриваем разные образцы всей семьей
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2023
Валерия П.

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну на ДР в подарок, еще не дарила, но выглядит все очень красиво и серьезно, я думаю все замечательно, как раз со следующего года начинается биология
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2023
FS

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок остался довольный, в придачу накупили уже готовых препаратов, пока время пройдет что бы сам научился делать. Но уже что то таскал с огорода
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2023
Робак Александр Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Купил микроскоп ребёнку, так как у самого в детстве был микроскоп "Натуралист-60", который вызвал огромный интерес к изучению окружающего мира. Ребёнку микроскоп понравился, изучает с удовольствием. Единственное, что не понравилось - на 40-кратном увеличении линза почти в плотную приближается к объекту и закрывает наружный свет. Нижней подсветки тоже не хватает для этой линзы.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Микроскоп в целом понравился, с 40х пока не разобрались как смотреть. А на небольших увеличениях интересно рассматривать. На фото кристаллы соли и сахара. Также получилось разглядеть клетки кожуры лука и строение лаврового листа. Непонятно пока, можно ли увидеть дрожжи. Дополняю отзыв. Дрожжи увидели. И в объектив 40х тоже удалось посмотреть кристаллы сахара. Но в нём только самые мелкие объекты нужно разглядывать на просвет (с нижней подсветкой).
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
ещё бы стёкла в комплекте шли.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2023
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший микроскоп, считаю для своей цены даже очень, стекла докупить надо, фокус хороший, 2 режима света, все ноавится, спасибо)))
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2023
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Препараты для микроскопа рекомендую купить . В комплекте их нет
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2023
Дура

Достоинства:


Комментарий:
мусоринки на линзах внутри и мешают работе.



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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Новая модель Микромед С-11 (вар. 1В LED) принципиально отличается от классического микроскопа Микромед С-11 наличием тонкой фокусировки и наличием осветителя отраженного света для изучения непрозрачных плоских объектов при работе с объективами 4х и 10х. Микроскоп может быть использован для лабораторных биологических работ в домашних условиях, в школах, лицеях, медицинских колледжах и ВУЗах. Микроскоп оснащен встроенными осветителями, которые работают от сети переменного тока 220В и от трех батареек (аккумуляторов) типа АА. Универсальность питания осветительной системы позволяет использовать микроскоп и в домашних условиях, и в учебных классах, и в походных условиях. Конструкция визуальной насадки микроскопа Микромед С-11 (вар. 1В LED) предусматривает возможность совместной работы с камерой (видеоокуляром). Видеоокуляр устанавливается в тубус визуальной насадки вместо окуляра. Для это сначала следует вынуть окуляр и линзу Барлоу. Видеоокуляр и программное обеспечение для просмотра и работы с изображением поставляются отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Михайл Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось наличие ручки тонкой настройки. Отдельно можно купить видеоокуляр и записывать видео ваших исследований.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший микроскоп. Для детского досуга больше, чем нужно. Приехал уже собранный, только вставить окуляр и тубус. Всё упаковано в защитный короб и в картонную коробку. В наборе чехол для хранения микроскопа. Спасибо за качественный товар и быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Купили на день рождения ребенку. Как используем, добавим отзыв. Жаль, что в наборе нет стекол предметных, надо заказывать отдельно
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2023
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок ребенку на 5летие. Несмотря на возраст,очень заинтересовался. Теперь рассматриваем разные образцы всей семьей
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2023
Валерия П.

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну на ДР в подарок, еще не дарила, но выглядит все очень красиво и серьезно, я думаю все замечательно, как раз со следующего года начинается биология
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2023
FS

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок остался довольный, в придачу накупили уже готовых препаратов, пока время пройдет что бы сам научился делать. Но уже что то таскал с огорода
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2023
Робак Александр Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Купил микроскоп ребёнку, так как у самого в детстве был микроскоп "Натуралист-60", который вызвал огромный интерес к изучению окружающего мира. Ребёнку микроскоп понравился, изучает с удовольствием. Единственное, что не понравилось - на 40-кратном увеличении линза почти в плотную приближается к объекту и закрывает наружный свет. Нижней подсветки тоже не хватает для этой линзы.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Микроскоп в целом понравился, с 40х пока не разобрались как смотреть. А на небольших увеличениях интересно рассматривать. На фото кристаллы соли и сахара. Также получилось разглядеть клетки кожуры лука и строение лаврового листа. Непонятно пока, можно ли увидеть дрожжи. Дополняю отзыв. Дрожжи увидели. И в объектив 40х тоже удалось посмотреть кристаллы сахара. Но в нём только самые мелкие объекты нужно разглядывать на просвет (с нижней подсветкой).
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
ещё бы стёкла в комплекте шли.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2023
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший микроскоп, считаю для своей цены даже очень, стекла докупить надо, фокус хороший, 2 режима света, все ноавится, спасибо)))
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2023
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Препараты для микроскопа рекомендую купить . В комплекте их нет
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2023
Дура

Достоинства:


Комментарий:
мусоринки на линзах внутри и мешают работе.


Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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