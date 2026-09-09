Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный
Levenhuk MED 30B – профессиональный микроскоп с бинокулярной насадкой и полупланахроматической оптикой, скорректированной на бесконечность. Он эффективен при исследованиях в лаборатории, позволяет работать со сложными микроструктурами и изучать образцы на увеличении от 40 до 1000 крат. Возможности микроскопа можно использовать в профессиональной деятельности медика, научного сотрудника, преподавателя высшего учебного заведения. Бинокулярные микроскопы для лаборатории – это классика оптических приборов для требовательных исследователей. Микроскопы Levenhuk серии MED 30 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity SemiPlan и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности. Одна из самых важных особенностей бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы (у всех микроскопов Levenhuk MED 30 есть специальный слот для их установки), эпи-флуоресцентные осветители и фазово-контрастные устройства. В итоге модульный принцип конструкции и простота в эксплуатации делают Levenhuk MED 30 оптимальными микроскопами для использования разных видов микроскопии и работы в гематологических, гистологических, микробиологических и других лабораториях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный