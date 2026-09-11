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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 516390
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Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D95L LCD, монокулярный
Levenhuk D95L LCD – это цифровой микроскоп для работы с прозрачными образцами. Он дополнен цифровой камерой, поэтому может использоваться не только для визуальных наблюдений, но и для фото- и видеозаписи. Также вместо стандартной насадки на нем установлен ЖК-экран с диагональю 7 дюймов, который значительно повышает комфорт длительных наблюдений. Микроскоп подходит для любительских и профессиональных исследований. В микроскопе установлены ахроматические объективы, которые обеспечивают передачу четкого и ясного изображения по всему полю зрения. Объектив 100х подходит для масляной иммерсии. Картинка с объектива выводится на ЖК-экран в режиме реального времени. Для наблюдений можно использовать два типа увеличения: оптическое в диапазоне от 40 до 1000 крат и цифровое в пределах до 2000 крат. Фокусировка тоже доступна в двух вариантах: грубая и точная. Предметный столик дополнен препаратоводителем, под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Подсветка – нижний светодиод регулируемой яркости, для работы которого требуется подключение к сети переменного тока. Кнопки управления цифровыми функциями расположены на боковой стенке и задней крышке экрана. Корпус микроскопа сделан из металла, оптика – стеклянная.
Levenhuk D95L LCD – это цифровой микроскоп для работы с прозрачными образцами. Он дополнен цифровой камерой, поэтому может использоваться не только для визуальных наблюдений, но и для фото- и видеозаписи. Также вместо стандартной насадки на нем установлен ЖК-экран с диагональю 7 дюймов, который значительно повышает комфорт длительных наблюдений. Микроскоп подходит для любительских и профессиональных исследований. В микроскопе установлены ахроматические объективы, которые обеспечивают передачу четкого и ясного изображения по всему полю зрения. Объектив 100х подходит для масляной иммерсии. Картинка с объектива выводится на ЖК-экран в режиме реального времени. Для наблюдений можно использовать два типа увеличения: оптическое в диапазоне от 40 до 1000 крат и цифровое в пределах до 2000 крат. Фокусировка тоже доступна в двух вариантах: грубая и точная. Предметный столик дополнен препаратоводителем, под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Подсветка – нижний светодиод регулируемой яркости, для работы которого требуется подключение к сети переменного тока. Кнопки управления цифровыми функциями расположены на боковой стенке и задней крышке экрана. Корпус микроскопа сделан из металла, оптика – стеклянная.
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