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Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой

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Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 2
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 3
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 4
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 5
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 6
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 7
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 8
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 9
Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 1
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 2
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 3
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 4
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 5
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 6
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 7
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 8
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 9
  • Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 516378
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
29х28х9
Вес, г.
700

Описание товара Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой

Микроскоп Discovery Centi 02 создан для пользователей, которые только начинают интересоваться основами биологии и хотят больше узнать о микромире. Эта модель проста в обращении, не требует никаких знаний и умений и комплектуется более чем 25 аксессуарами. Также с микроскопом идет книга знаний «Невидимый мир», которая станет отличным подспорьем на пути в большую науку. Микроскоп имеет монокулярную насадку и револьверное устройство на 3 объектива. Увеличение можно изменять в диапазоне от 100 до 900 крат. Чтобы изучить микропрепарат, его следует поместить на предметный столик и зафиксировать зажимами. Под предметным столиком есть диск с диафрагмами, который позволяет более точно настраивать освещение рабочей области. Источник освещения – сдвоенная подсветка. С одной ее стороны находится зеркало, с другой – лампочка накаливания. Благодаря этому при наблюдениях можно использовать как естественный, так и искусственный свет. В комплекте кроме микроскопа – более 25 аксессуаров, в том числе набор для опытов с необходимыми инструментами и реагентами. Книга знаний «Невидимый мир» – еще одна полезная принадлежность. Это красочное пособие написано доступным языком, не перегружено терминами и ярко иллюстрировано. На страницах приведены описания несложных опытов, которые можно провести самостоятельно прямо дома. Также книга рассказывает о микроскопах и обитателях микромира.

Отзывы о товаре Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп Discovery Centi 02 создан для пользователей, которые только начинают интересоваться основами биологии и хотят больше узнать о микромире. Эта модель проста в обращении, не требует никаких знаний и умений и комплектуется более чем 25 аксессуарами. Также с микроскопом идет книга знаний «Невидимый мир», которая станет отличным подспорьем на пути в большую науку. Микроскоп имеет монокулярную насадку и револьверное устройство на 3 объектива. Увеличение можно изменять в диапазоне от 100 до 900 крат. Чтобы изучить микропрепарат, его следует поместить на предметный столик и зафиксировать зажимами. Под предметным столиком есть диск с диафрагмами, который позволяет более точно настраивать освещение рабочей области. Источник освещения – сдвоенная подсветка. С одной ее стороны находится зеркало, с другой – лампочка накаливания. Благодаря этому при наблюдениях можно использовать как естественный, так и искусственный свет. В комплекте кроме микроскопа – более 25 аксессуаров, в том числе набор для опытов с необходимыми инструментами и реагентами. Книга знаний «Невидимый мир» – еще одна полезная принадлежность. Это красочное пособие написано доступным языком, не перегружено терминами и ярко иллюстрировано. На страницах приведены описания несложных опытов, которые можно провести самостоятельно прямо дома. Также книга рассказывает о микроскопах и обитателях микромира.
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