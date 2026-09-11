Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой
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Характеристики
Описание товара Микроскоп Discovery Centi 02 с книгой
Микроскоп Discovery Centi 02 создан для пользователей, которые только начинают интересоваться основами биологии и хотят больше узнать о микромире. Эта модель проста в обращении, не требует никаких знаний и умений и комплектуется более чем 25 аксессуарами. Также с микроскопом идет книга знаний «Невидимый мир», которая станет отличным подспорьем на пути в большую науку. Микроскоп имеет монокулярную насадку и револьверное устройство на 3 объектива. Увеличение можно изменять в диапазоне от 100 до 900 крат. Чтобы изучить микропрепарат, его следует поместить на предметный столик и зафиксировать зажимами. Под предметным столиком есть диск с диафрагмами, который позволяет более точно настраивать освещение рабочей области. Источник освещения – сдвоенная подсветка. С одной ее стороны находится зеркало, с другой – лампочка накаливания. Благодаря этому при наблюдениях можно использовать как естественный, так и искусственный свет. В комплекте кроме микроскопа – более 25 аксессуаров, в том числе набор для опытов с необходимыми инструментами и реагентами. Книга знаний «Невидимый мир» – еще одна полезная принадлежность. Это красочное пособие написано доступным языком, не перегружено терминами и ярко иллюстрировано. На страницах приведены описания несложных опытов, которые можно провести самостоятельно прямо дома. Также книга рассказывает о микроскопах и обитателях микромира.
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