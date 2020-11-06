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Виниловая пластинка Dylan, Bob, Fallen Angels (0889853160013)

Артикул: 98790
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Виниловая Пластинка Dylan, Bob Fallen Angels
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98790
В наличии
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Коллекция DYLAN, BOB
filter_noneТовар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853160013
ИсполнительDYLAN, BOB
Альбом (сингл)FALLEN ANGELS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music
Дата релиза20.05.2016

Track List

A1Young At Heart
A2Maybe You'll Be There
A3Polka Dots And Moonbeams
A4All The Way
A5Skylark
A6Nevertheless
B1All Or Nothing At All
B2On A Little Street In Singapore
B3It Had To Be You
B4Melancholy Mood
B5That Old Black Magic
B6Come Rain Or Come Shine


Теги товара: Bob Dylan.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Dylan, Bob, Fallen Angels (0889853160013) - стоимость товара 1670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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