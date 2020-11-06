Виниловая пластинка Dylan, Bob, Desire (0889854553012)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889854553012
|Исполнитель
|DYLAN, BOB
|Альбом (сингл)
|DESIRE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.12.2017
|A1
|Hurricane
|8:33
|A2
|Isis
|6:58
|A3
|Mozambique
|3:00
|A4
|One More Cup Of Coffee
|3:43
|A5
|Oh, Sister
|4:05
|B1
|Joey
|11:05
|B2
|Romance In Durango
|5:50
|B3
|Black Diamond Bay
|7:30
|B4
|Sara
|5:29
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв