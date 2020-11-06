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Виниловая пластинка Dylan, Bob, New Morning (0889854517311)

Артикул: 103698
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Виниловая Пластинка Dylan, Bob New Morning
1 670 руб. 
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 103698
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Коллекция DYLAN, BOB
filter_noneТовар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889854517311
ИсполнительDYLAN, BOB
Альбом (сингл)NEW MORNING
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза03.11.2017

Track List

A1If Not For You2:40
A2Day Of The Locusts3:58
A3Time Passes Slowly2:35
A4Went To See The Gypsy2:47
A5Winterlude2:22
A6If Dogs Run Free3:37
B1New Morning3:57
B2Sign On The Window3:15
B3One More Weekend3:08
B4The Man In Me3:06
B5Three Angels2:05
B6Father Of Night1:28


Теги товара: Bob Dylan.


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