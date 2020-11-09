Виниловая пластинка Doors, The, Weird Scenes Inside The Gold Mine (0081227960582)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227960582
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|WEIRD SCENES INSIDE THE GOLD MINE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|04.04.2014
|A1
|Break On Through
|2:25
|A2
|Strange Days
|3:05
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Love Street
|3:06
|A5
|Peace Frog / Blue Sunday
|5:00
|A6
|The Wasp (Texas Radio & The Big Beat)
|4:12
|A7
|End Of The Night
|2:49
|B1
|Love Her Madly
|3:18
|B2
|Spanish Caravan
|2:58
|B3
|Ship Of Fools
|3:06
|B4
|The Spy
|4:15
|B5
|The End
|11:35
|C1
|Take It As It Comes
|2:13
|C2
|Running Blue
|2:27
|C3
|L.A. Woman
|7:49
|C4
|Five To One
|4:22
|C5
|Who Scared You
|3:51
|C6
|(You Need Meat) Don't Go No Further
|3:37
|D1
|Riders On The Storm
|7:14
|D2
|Maggie McGill
|4:25
|D3
|Horse Latitudes
|1:30
|D4
|When The Music's Over
|11:00
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