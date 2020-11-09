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Виниловая пластинка Doors, The, Weird Scenes Inside The Gold Mine (0081227960582)

Артикул: 98771
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Описание товара скоро будет готово,
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2 140 руб. 
2 750 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 98771
В наличии
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227960582
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)WEIRD SCENES INSIDE THE GOLD MINE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза04.04.2014

Track List

A1Break On Through2:25
A2Strange Days3:05
A3Shaman's Blues4:45
A4Love Street3:06
A5Peace Frog / Blue Sunday5:00
A6The Wasp (Texas Radio & The Big Beat)4:12
A7End Of The Night2:49
B1Love Her Madly3:18
B2Spanish Caravan2:58
B3Ship Of Fools3:06
B4The Spy4:15
B5The End11:35
C1Take It As It Comes2:13
C2Running Blue2:27
C3L.A. Woman7:49
C4Five To One4:22
C5Who Scared You3:51
C6(You Need Meat) Don't Go No Further3:37
D1Riders On The Storm7:14
D2Maggie McGill4:25
D3Horse Latitudes1:30
D4When The Music's Over11:00


Теги товара: The Doors.


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Виниловая пластинка Doors, The, Weird Scenes Inside The Gold Mine (0081227960582) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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