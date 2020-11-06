Виниловая пластинка Doors, The, The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227978884
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|THE DOORS (MONO)
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|22.10.2010
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Break On Through (To The Other Side)
|2:25
|A2
|Soul Kitchen
|3:30
|A3
|The Crystal Ship
|2:30
|A4
|Twentieth Century Fox
|2:30
|A5
|Alabama Song (Whisky Bar)
|3:15
|A6
|Light My Fire
|6:50
|B1
|Back Door Man
|3:30
|B2
|I Looked At You
|2:18
|B3
|End Of The Night
|2:49
|B4
|Take It As It Comes
|2:13
|B5
|The End
|11:35
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