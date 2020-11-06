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Виниловая пластинка Doors, The, The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884)

Артикул: 98766
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1 670 руб. 
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98766
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227978884
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)THE DOORS (MONO)
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза22.10.2010
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Break On Through (To The Other Side)2:25
A2Soul Kitchen3:30
A3The Crystal Ship2:30
A4Twentieth Century Fox2:30
A5Alabama Song (Whisky Bar)3:15
A6Light My Fire6:50
B1Back Door Man3:30
B2I Looked At You2:18
B3End Of The Night2:49
B4Take It As It Comes2:13
B5The End11:35


Теги товара: The Doors.


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