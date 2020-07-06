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Виниловая пластинка Bowie, David, Hunky Dory (0825646289448)

(1)
Артикул: 98597
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Виниловая Пластинка Bowie, David Hunky Dory
1 780 руб. 
2 200 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 98597
В наличии
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_noneТовар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646289448
ИсполнительBOWIE, DAVID
Альбом (сингл)HUNKY DORY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза26.02.2016

Track List

A1Changes2:32
Oh! You Pretty Things/Eight Line Poem(6:04)
A2Oh! You Pretty Things
A3Eight Line Poem
A4Life On Mars?3:45
A5Kooks2:45
A6Quicksand5:03
Fill Your Heart/Andy Warhol(7:02)
B1Fill Your Heart
B2Andy Warhol
B3Song For Bob Dylan4:10
B4Queen Bitch3:14
B5The Bewlay Brothers5:21


Теги товара: David Bowie.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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06.07.2020
Достоинства:
Из раннего Боуи брать обязательно.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Хотя, наверное, это не совсем плюс, потому что пластинки планировались как подарок, хотелось бы по срокам более точного понимания. Но это уже мелочи.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Bowie, David, Hunky Dory (0825646289448) - этот товар вы можете купить по цене 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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