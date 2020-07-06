Виниловая пластинка Bowie, David, Hunky Dory (0825646289448)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646289448
|Исполнитель
|BOWIE, DAVID
|Альбом (сингл)
|HUNKY DORY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|26.02.2016
|A1
|Changes
|2:32
|Oh! You Pretty Things/Eight Line Poem
|(6:04)
|A2
|Oh! You Pretty Things
|A3
|Eight Line Poem
|A4
|Life On Mars?
|3:45
|A5
|Kooks
|2:45
|A6
|Quicksand
|5:03
|Fill Your Heart/Andy Warhol
|(7:02)
|B1
|Fill Your Heart
|B2
|Andy Warhol
|B3
|Song For Bob Dylan
|4:10
|B4
|Queen Bitch
|3:14
|B5
|The Bewlay Brothers
|5:21
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06.07.2020
Из раннего Боуи брать обязательно.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Хотя, наверное, это не совсем плюс, потому что пластинки планировались как подарок, хотелось бы по срокам более точного понимания. Но это уже мелочи.