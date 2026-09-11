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Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр.

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Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. - фото 1
Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. - фото 2
Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2410, 2420, 2430
Цвет
черный
  • Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. - фото 1
  • Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. - фото 2
  • Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 9162
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2410, 2420, 2430
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр.

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2410, 2420, 2430
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками.
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Картридж Cactus CS-Q6511A для принтеров HP Laser Jet 2410/2420/2430, черный, 6000 стр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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