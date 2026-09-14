Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
L2500, 2520, 2540, HL2300, 2340, 2360, MFC2700
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 476991
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Доставка в Санкт-Петербурге
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580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
L2500, 2520, 2540, HL2300, 2340, 2360, MFC2700
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х10
Вес, г.
760
Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother
Картридж для лазерных принтеров Cactus – идеальный выбор для надежной и качественной печати. Совместимость с устройствами Brother гарантирует легкую установку и бесперебойную работу вашего принтера. Черный цвет обеспечивает четкость и насыщенность отпечатков, делая текстовые документы и графику более выразительными. Картриджи Cactus созданы с учетом высоких стандартов, что обеспечивает стабильное качество печати на протяжении всего срока службы. Решив выбрать бренд Cactus, вы получаете отличный баланс между стоимостью и производительностью.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
L2500, 2520, 2540, HL2300, 2340, 2360, MFC2700
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров Cactus – идеальный выбор для надежной и качественной печати. Совместимость с устройствами Brother гарантирует легкую установку и бесперебойную работу вашего принтера. Черный цвет обеспечивает четкость и насыщенность отпечатков, делая текстовые документы и графику более выразительными. Картриджи Cactus созданы с учетом высоких стандартов, что обеспечивает стабильное качество печати на протяжении всего срока службы. Решив выбрать бренд Cactus, вы получаете отличный баланс между стоимостью и производительностью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother