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Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother

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Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 1
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 2
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 3
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 4
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 5
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 6
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 7
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 8
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 9
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 10
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 11
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 12
Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
L2500, 2520, 2540, HL2300, 2340, 2360, MFC2700
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 1
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 2
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 3
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 4
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 5
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 6
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 7
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 8
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 9
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 10
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 11
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 12
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother
580 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
L2500, 2520, 2540, HL2300, 2340, 2360, MFC2700
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х10
Вес, г.
760

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother

Картридж для лазерных принтеров Cactus – идеальный выбор для надежной и качественной печати. Совместимость с устройствами Brother гарантирует легкую установку и бесперебойную работу вашего принтера. Черный цвет обеспечивает четкость и насыщенность отпечатков, делая текстовые документы и графику более выразительными. Картриджи Cactus созданы с учетом высоких стандартов, что обеспечивает стабильное качество печати на протяжении всего срока службы. Решив выбрать бренд Cactus, вы получаете отличный баланс между стоимостью и производительностью.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
L2500, 2520, 2540, HL2300, 2340, 2360, MFC2700
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров Cactus – идеальный выбор для надежной и качественной печати. Совместимость с устройствами Brother гарантирует легкую установку и бесперебойную работу вашего принтера. Черный цвет обеспечивает четкость и насыщенность отпечатков, делая текстовые документы и графику более выразительными. Картриджи Cactus созданы с учетом высоких стандартов, что обеспечивает стабильное качество печати на протяжении всего срока службы. Решив выбрать бренд Cactus, вы получаете отличный баланс между стоимостью и производительностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L2500/2520/2540/HL2300/2340/2360/MFC2700 Brother - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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