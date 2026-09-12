Импульсный винтоверт, бесщеточный R18IDBL-0 без аккумулятора в комплекте 5133002662 Ryobi One+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659869
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Комплектация
без аккумулятора и зарядного устройства
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
270
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3900 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х9
Вес, кг.
1.44
Описание товара Импульсный винтоверт, бесщеточный R18IDBL-0 без аккумулятора в комплекте 5133002662 Ryobi One+
Бесщеточный импульсный винтоверт Ryobi ONE+ R18IDBL-0 5133002662 предназначен для работ с высоконагруженными соединениями за счет высокого значения крутящего момента в 270 Нм. Имеет режим для сборки настилов/покрытий.Инструмент оснащен бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы и высокую производительность.Благодаря ударному механизму можно сверлить отверстия в твердых материалах, а так же монтировать и демонтировать крепеж больших габаритов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Комплектация
без аккумулятора и зарядного устройства
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
270
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3900 уд/мин
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Бесщеточный импульсный винтоверт Ryobi ONE+ R18IDBL-0 5133002662 предназначен для работ с высоконагруженными соединениями за счет высокого значения крутящего момента в 270 Нм. Имеет режим для сборки настилов/покрытий.Инструмент оснащен бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы и высокую производительность.Благодаря ударному механизму можно сверлить отверстия в твердых материалах, а так же монтировать и демонтировать крепеж больших габаритов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Импульсный винтоверт, бесщеточный R18IDBL-0 без аккумулятора в комплекте 5133002662 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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