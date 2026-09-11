Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%3 760 руб. 4 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568255
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, удлинитель бит, биты - 6 шт., сверла - 6 шт., кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.7
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
30х23х9
Вес, кг.
1.9
Описание товара Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU SET4 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхностях, быстро вкручивать или извлекать крепеж.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (D...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шурупов...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная у...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитБесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В ...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CD-40-...
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч),...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (Д...
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, удлинитель бит, биты - 6 шт., сверла - 6 шт., кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.7
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU SET4 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхностях, быстро вкручивать или извлекать крепеж.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач