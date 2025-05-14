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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22)

19 Отзывы
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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 900 руб.  8 500 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22)
5 900 руб. -31%
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт - 1 шт, аккумулятор - 2 шт, быстрозарядное устройство - 1 шт, бита 50 мм, PH, PZ, - 1 шт, скоба поясная - 1 шт, кейс - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
90х210х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х11
Вес, кг.
3.5

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22)

Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185-22 используется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Двухскоростной планетарный редуктор позволяет заворачивать с большим крутящим моментом и сверлить на высоких оборотах. Бесключевой одномуфтовый патрон обеспечивает простую и быструю замену расходного инструмента. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует лучшему контролю инструмента. Для того чтобы биты были всегда под рукой, в корпус встроен магнитный держатель. Дополнительный аккумулятор в комплекте помогает работать продолжительное время без перерывов .



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22)

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Надежда Ф.

Достоинства:


Комментарий:
все замечательно, спасибо продавцу, надеемся что оправдает ожидания
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Гульмира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Маргарита Р.

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Елена Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в коробке, рассчитывала на бардачок, тк заказывала в подарок. В работе не видела, но при полном небольшом комплекте как заявлено)
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Регина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Нина А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены, хороший товар



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт - 1 шт, аккумулятор - 2 шт, быстрозарядное устройство - 1 шт, бита 50 мм, PH, PZ, - 1 шт, скоба поясная - 1 шт, кейс - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
90х210х230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185-22 используется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Двухскоростной планетарный редуктор позволяет заворачивать с большим крутящим моментом и сверлить на высоких оборотах. Бесключевой одномуфтовый патрон обеспечивает простую и быструю замену расходного инструмента. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует лучшему контролю инструмента. Для того чтобы биты были всегда под рукой, в корпус встроен магнитный держатель. Дополнительный аккумулятор в комплекте помогает работать продолжительное время без перерывов .


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Надежда Ф.

Достоинства:


Комментарий:
все замечательно, спасибо продавцу, надеемся что оправдает ожидания
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Гульмира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Маргарита Р.

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Елена Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в коробке, рассчитывала на бардачок, тк заказывала в подарок. В работе не видела, но при полном небольшом комплекте как заявлено)
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Регина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Нина А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены, хороший товар


Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - по цене 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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