Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x4.0Ач)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x4.0Ач)
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Zitrek Green Impact 18V 063-4045 имеет бесщеточный двигатель, что обеспечивает эффективность и производительность. 20 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет экономить время на замену оснастки. Благодаря компактному размеру можно работать инструментом в стесненных условиях. Предусмотрена подсветка, которая актуальна для работы в помещениях с плохим освещением или в темное время суток. Данная модель совместима с аккумуляторами Makita 18В Li-Ion тип BL-1830, BL-1840, BL-1850, BL-1860.
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