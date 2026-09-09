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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181984
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Размеры в упаковке, см
25х25х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 114li 180201405 предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Прорезиненная вставка на рукоятке снижает утомляемость оператора при продолжительной работе. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 114li 180201405 предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Прорезиненная вставка на рукоятке снижает утомляемость оператора при продолжительной работе. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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