Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х25х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405
Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 114li 180201405 предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Прорезиненная вставка на рукоятке снижает утомляемость оператора при продолжительной работе. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 240 руб. 5 040 руб.810 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), (ДШЛ-...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS),...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитВинтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитДрель-шуруповерт, кейс (CD-160-1) STEHER 16 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 ...
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессион...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (D...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шурупов...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная у...
Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 114li 180201405 предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Прорезиненная вставка на рукоятке снижает утомляемость оператора при продолжительной работе. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 114Li The One 180201405