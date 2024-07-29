Дрель аккумуляторная Makita DF347DWE
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%18 230 руб. 18 413 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264751
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита №2, зарядное устройство, 2 аккумулятора, ограничитель глубины сверления, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
36
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12.8
Высота, см
58
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
42х30х13
Вес, кг.
4.14
Описание товара Дрель аккумуляторная Makita DF347DWE
Дрель-шуруповерт Makita DF347DWE обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 1,5 А*ч и напряжением 14,4 В. Двухскоростной редуктор и 16+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 400-1400 об/мин.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита №2, зарядное устройство, 2 аккумулятора, ограничитель глубины сверления, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
36
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12.8
Высота, см
58
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт Makita DF347DWE обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 1,5 А*ч и напряжением 14,4 В. Двухскоростной редуктор и 16+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 400-1400 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Аккум пришёл даже заряженный. всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Пака не ставил на зарядку надеюсь что оправдывает себя , доставка быстрая спасибо,
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор выглядит как оригинальный. Похоже так оно и есть, потому что никаких косяков и отличий от помершего оригинала я не нашел. Пришел полностью разряженным, положенное время посидел в зарядном устройстве и прекрасно заработал. Собственно того и надо было, а то с оставшимся от комплекта одним аккумом не то чтобы сложно, просто не удобно. А теперь их снова два. Взял на примету продавца, отличная работа. PS Спасибо за небольшой бонус в виде фазоискательной отвертки. Мелочь, но очень полезная и приятная
Дрель аккумуляторная Makita DF347DWE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная Makita DF347DWE
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Аккум пришёл даже заряженный. всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Пака не ставил на зарядку надеюсь что оправдывает себя , доставка быстрая спасибо,
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор выглядит как оригинальный. Похоже так оно и есть, потому что никаких косяков и отличий от помершего оригинала я не нашел. Пришел полностью разряженным, положенное время посидел в зарядном устройстве и прекрасно заработал. Собственно того и надо было, а то с оставшимся от комплекта одним аккумом не то чтобы сложно, просто не удобно. А теперь их снова два. Взял на примету продавца, отличная работа. PS Спасибо за небольшой бонус в виде фазоискательной отвертки. Мелочь, но очень полезная и приятная