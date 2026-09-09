Дрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х13
Вес, кг.
5.5
Описание товара Дрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DHP453SYE предназначен для работы в режиме обычного и ударного сверления по различному материалу (металл, пластик, дерево, камень, керамика) и для работы с винтовыми крепежными элементами. Максимальный крутящий момент, создаваемый двигателем, достигает величины 42 Нм. Модель оснащена быстрозажимным патроном. Доступы два скоростных режима, электронная регулировка скорости в процессе работы и электрический тормоз. В комплекте два аккумулятора и зарядное устройство.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DHP453SYE предназначен для работы в режиме обычного и ударного сверления по различному материалу (металл, пластик, дерево, камень, керамика) и для работы с винтовыми крепежными элементами. Максимальный крутящий момент, создаваемый двигателем, достигает величины 42 Нм. Модель оснащена быстрозажимным патроном. Доступы два скоростных режима, электронная регулировка скорости в процессе работы и электрический тормоз. В комплекте два аккумулятора и зарядное устройство.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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