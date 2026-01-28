Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)
Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения 2 скоростной редуктор и дополнительные 2 электронных скорости Turbo обеспечивают максимальную производительность с разными типами материалов и с любым видом оснастки Функция ударного сверления для каменной кладки Импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях Металлический патрон 13 мм с накаткой, с дополнительным замком и проточкой губок для сильной фиксации оснастки Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева Электронная система защитного отключения Kickback control: никакой обратной отдачи при блокировке дрели Встроенная светодиодная подсветка с нижним расположением на корпусе с функцией фонарика на 20 минут С практичным мощным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева. Наличие темляка
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
покупкой доволен достойный,посмотрим как в работе себя покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась дрель. Брал для работы с заклепками 5 мм. Сверлить оцинковку .
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт удобный, мощный. Патрон продержался пол года.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шурик. Не шумный, достаточно мощный. Правда кдарный режим вызывает сомнения.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный Шурик, крутит отлично. загнал саморезы в ламинированную фанеру без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление отличное. Комплектация полная. Упаковка хорошая, целая. Аккумуляторы оба заряжены. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, мощный, на тесте просверлил керамическую плитку очень легко.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Аппарат, уже второй в моем хозяйстве! АКБ совместимы с Makita. Первый такой нобор покупал чисто из-за АКБ, в них элементы такие же как в Бош и Метабо. А потом как попользовался шурик оказался очень неплох. Поэтому прикупил второй.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт огонь, мощный. Доставили быстро, всё целое, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Муж счастлив как ребёнок. Работе чётко без нареканий. Быстро заряжается.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт! Мощный, удобный и надежный. Аккумуляторы 4А.ч держат заряд долго, хватает на весь день работы. Ударный режим выручает при сверлении. Компактный и легкий, удобно лежит в руке. Очень доволен покупкой, BORT приятно удивил качеством!
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт аккумуляторы хорошие можно брать
Достоинства:
Комментарий:
хороший Шурик, патрон металл, крутит хорошо, качественный чемодан
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление положительное, относительно цены-лучший вариант. Мощности с запасом. Совместимость аккумулятора с Makita LXT это плюс!
Достоинства:
Комментарий:
Качество изделия инструмента -5баллов.Ящик под инструмент сделан достойно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик :) заряд держит много прикольных регулировок, в своем ценовом сегменте топ, 2 больших пачки саморезов по гипсу прошел на отлично, и забор докрутил местами, как забрал на одном АКБ еще 2 палочки осталось, уже не знаю что им закрутить чтоб разрядился до конца и на зарядку поставить
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно не плохой бесщёточный шуруповёрт. Большой крутящий момент в 100 Нм ! , запасной аккумулятор в 4Ач , зарядное устройство, кейс. Если суммарно сложить всё указанное, то достаточно не плохое соотношение цена/качество, тем более если учесть , что в аккумуляторах стоят достаточно неплохие сильнотоковые батареи, и цена каждой подобной батареи порядка 6000р., то суммарно по цене всё очень не плохо выходит. Одна батарея пришла с зарядкой 20,18 В, вторая 20,20. Ещё одним не маловажным плюсом можно назвать порог зарядки в 21В зарядным устройством, что очень впечатлило, т.к. другие зарядки или недозаряжают аккумуляторы, либо перезаряжают их. Даже родная Макитовская делает это хуже. И , кстати, аккумуляторы совместимы с системой Макита 18 В, что существенно, но вот родная Макитовская зарядка заряжает аккумуляторы током 9 А ( чтобы быстрее зарядить), убивая аккумуляторы, а вот эта зарядка заряжает током в 3 А, что позволяет достаточно сильно беречь аккумуляторы. Если придираться, то к минусам можно отнести пластик кейса ( достаточно дешёвого на мой взгляд, подобный обычно китайцы используют), и снизу кейса нет петель- просто две половинки кейса снизу удерживаются этим же пластиком, что в дальнейшем приведёт к тому, что со временем в этом месте пластик перетрётся/лопнет, и кейс развалится по палам. Но в целом однозначно можно рекомендовать данный набор к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличное. Собран качественно, в руке сидит удобно. Разве что тяжеловат, но с учетом емкости батарей это ожидаемо. Мощный, удержать рукой можно даже не пробовать. Удобный замок патрона, после затяжки срабатывает фиксатор. Функция перфоратора работает отлично.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)
Достоинства:
Комментарий:
покупкой доволен достойный,посмотрим как в работе себя покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась дрель. Брал для работы с заклепками 5 мм. Сверлить оцинковку .
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт удобный, мощный. Патрон продержался пол года.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шурик. Не шумный, достаточно мощный. Правда кдарный режим вызывает сомнения.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный Шурик, крутит отлично. загнал саморезы в ламинированную фанеру без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление отличное. Комплектация полная. Упаковка хорошая, целая. Аккумуляторы оба заряжены. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, мощный, на тесте просверлил керамическую плитку очень легко.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Аппарат, уже второй в моем хозяйстве! АКБ совместимы с Makita. Первый такой нобор покупал чисто из-за АКБ, в них элементы такие же как в Бош и Метабо. А потом как попользовался шурик оказался очень неплох. Поэтому прикупил второй.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт огонь, мощный. Доставили быстро, всё целое, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Муж счастлив как ребёнок. Работе чётко без нареканий. Быстро заряжается.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт! Мощный, удобный и надежный. Аккумуляторы 4А.ч держат заряд долго, хватает на весь день работы. Ударный режим выручает при сверлении. Компактный и легкий, удобно лежит в руке. Очень доволен покупкой, BORT приятно удивил качеством!
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт аккумуляторы хорошие можно брать
Достоинства:
Комментарий:
хороший Шурик, патрон металл, крутит хорошо, качественный чемодан
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление положительное, относительно цены-лучший вариант. Мощности с запасом. Совместимость аккумулятора с Makita LXT это плюс!
Достоинства:
Комментарий:
Качество изделия инструмента -5баллов.Ящик под инструмент сделан достойно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик :) заряд держит много прикольных регулировок, в своем ценовом сегменте топ, 2 больших пачки саморезов по гипсу прошел на отлично, и забор докрутил местами, как забрал на одном АКБ еще 2 палочки осталось, уже не знаю что им закрутить чтоб разрядился до конца и на зарядку поставить
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно не плохой бесщёточный шуруповёрт. Большой крутящий момент в 100 Нм ! , запасной аккумулятор в 4Ач , зарядное устройство, кейс. Если суммарно сложить всё указанное, то достаточно не плохое соотношение цена/качество, тем более если учесть , что в аккумуляторах стоят достаточно неплохие сильнотоковые батареи, и цена каждой подобной батареи порядка 6000р., то суммарно по цене всё очень не плохо выходит. Одна батарея пришла с зарядкой 20,18 В, вторая 20,20. Ещё одним не маловажным плюсом можно назвать порог зарядки в 21В зарядным устройством, что очень впечатлило, т.к. другие зарядки или недозаряжают аккумуляторы, либо перезаряжают их. Даже родная Макитовская делает это хуже. И , кстати, аккумуляторы совместимы с системой Макита 18 В, что существенно, но вот родная Макитовская зарядка заряжает аккумуляторы током 9 А ( чтобы быстрее зарядить), убивая аккумуляторы, а вот эта зарядка заряжает током в 3 А, что позволяет достаточно сильно беречь аккумуляторы. Если придираться, то к минусам можно отнести пластик кейса ( достаточно дешёвого на мой взгляд, подобный обычно китайцы используют), и снизу кейса нет петель- просто две половинки кейса снизу удерживаются этим же пластиком, что в дальнейшем приведёт к тому, что со временем в этом месте пластик перетрётся/лопнет, и кейс развалится по палам. Но в целом однозначно можно рекомендовать данный набор к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличное. Собран качественно, в руке сидит удобно. Разве что тяжеловат, но с учетом емкости батарей это ожидаемо. Мощный, удержать рукой можно даже не пробовать. Удобный замок патрона, после затяжки срабатывает фиксатор. Функция перфоратора работает отлично.