Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)

18 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
600
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
4
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
19 590 руб.  20 000 руб. 
Начислим 1509 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)
19 590 руб. -2%
20 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
600
Комплектация
Держатель для бит (1 шт); Скоба-фиксатор (1 шт)
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.1
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
4
Макс. крутящий момент, Нм
100
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х12
Вес, кг.
4.4

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)

Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения 2 скоростной редуктор и дополнительные 2 электронных скорости Turbo обеспечивают максимальную производительность с разными типами материалов и с любым видом оснастки Функция ударного сверления для каменной кладки Импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях Металлический патрон 13 мм с накаткой, с дополнительным замком и проточкой губок для сильной фиксации оснастки Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева Электронная система защитного отключения Kickback control: никакой обратной отдачи при блокировке дрели Встроенная светодиодная подсветка с нижним расположением на корпусе с функцией фонарика на 20 минут С практичным мощным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева. Наличие темляка



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой доволен достойный,посмотрим как в работе себя покажет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась дрель. Брал для работы с заклепками 5 мм. Сверлить оцинковку .
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт удобный, мощный. Патрон продержался пол года.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный шурик. Не шумный, достаточно мощный. Правда кдарный режим вызывает сомнения.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный Шурик, крутит отлично. загнал саморезы в ламинированную фанеру без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление отличное. Комплектация полная. Упаковка хорошая, целая. Аккумуляторы оба заряжены. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Dmitry S.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, мощный, на тесте просверлил керамическую плитку очень легко.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Аппарат, уже второй в моем хозяйстве! АКБ совместимы с Makita. Первый такой нобор покупал чисто из-за АКБ, в них элементы такие же как в Бош и Метабо. А потом как попользовался шурик оказался очень неплох. Поэтому прикупил второй.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповёрт огонь, мощный. Доставили быстро, всё целое, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Муж счастлив как ребёнок. Работе чётко без нареканий. Быстро заряжается.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт! Мощный, удобный и надежный. Аккумуляторы 4А.ч держат заряд долго, хватает на весь день работы. Ударный режим выручает при сверлении. Компактный и легкий, удобно лежит в руке. Очень доволен покупкой, BORT приятно удивил качеством!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Andrei S

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт аккумуляторы хорошие можно брать
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший Шурик, патрон металл, крутит хорошо, качественный чемодан
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Paul Paul

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление положительное, относительно цены-лучший вариант. Мощности с запасом. Совместимость аккумулятора с Makita LXT это плюс!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Алексей Б

Достоинства:


Комментарий:
Качество изделия инструмента -5баллов.Ящик под инструмент сделан достойно.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Шурик :) заряд держит много прикольных регулировок, в своем ценовом сегменте топ, 2 больших пачки саморезов по гипсу прошел на отлично, и забор докрутил местами, как забрал на одном АКБ еще 2 палочки осталось, уже не знаю что им закрутить чтоб разрядился до конца и на зарядку поставить
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно не плохой бесщёточный шуруповёрт. Большой крутящий момент в 100 Нм ! , запасной аккумулятор в 4Ач , зарядное устройство, кейс. Если суммарно сложить всё указанное, то достаточно не плохое соотношение цена/качество, тем более если учесть , что в аккумуляторах стоят достаточно неплохие сильнотоковые батареи, и цена каждой подобной батареи порядка 6000р., то суммарно по цене всё очень не плохо выходит. Одна батарея пришла с зарядкой 20,18 В, вторая 20,20. Ещё одним не маловажным плюсом можно назвать порог зарядки в 21В зарядным устройством, что очень впечатлило, т.к. другие зарядки или недозаряжают аккумуляторы, либо перезаряжают их. Даже родная Макитовская делает это хуже. И , кстати, аккумуляторы совместимы с системой Макита 18 В, что существенно, но вот родная Макитовская зарядка заряжает аккумуляторы током 9 А ( чтобы быстрее зарядить), убивая аккумуляторы, а вот эта зарядка заряжает током в 3 А, что позволяет достаточно сильно беречь аккумуляторы. Если придираться, то к минусам можно отнести пластик кейса ( достаточно дешёвого на мой взгляд, подобный обычно китайцы используют), и снизу кейса нет петель- просто две половинки кейса снизу удерживаются этим же пластиком, что в дальнейшем приведёт к тому, что со временем в этом месте пластик перетрётся/лопнет, и кейс развалится по палам. Но в целом однозначно можно рекомендовать данный набор к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное. Собран качественно, в руке сидит удобно. Разве что тяжеловат, но с учетом емкости батарей это ожидаемо. Мощный, удержать рукой можно даже не пробовать. Удобный замок патрона, после затяжки срабатывает фиксатор. Функция перфоратора работает отлично.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
600
Комплектация
Держатель для бит (1 шт); Скоба-фиксатор (1 шт)
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.1
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
4
Макс. крутящий момент, Нм
100
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения 2 скоростной редуктор и дополнительные 2 электронных скорости Turbo обеспечивают максимальную производительность с разными типами материалов и с любым видом оснастки Функция ударного сверления для каменной кладки Импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях Металлический патрон 13 мм с накаткой, с дополнительным замком и проточкой губок для сильной фиксации оснастки Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева Электронная система защитного отключения Kickback control: никакой обратной отдачи при блокировке дрели Встроенная светодиодная подсветка с нижним расположением на корпусе с функцией фонарика на 20 минут С практичным мощным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева. Наличие темляка


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой доволен достойный,посмотрим как в работе себя покажет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась дрель. Брал для работы с заклепками 5 мм. Сверлить оцинковку .
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт удобный, мощный. Патрон продержался пол года.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный шурик. Не шумный, достаточно мощный. Правда кдарный режим вызывает сомнения.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный Шурик, крутит отлично. загнал саморезы в ламинированную фанеру без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление отличное. Комплектация полная. Упаковка хорошая, целая. Аккумуляторы оба заряжены. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Dmitry S.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, мощный, на тесте просверлил керамическую плитку очень легко.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Аппарат, уже второй в моем хозяйстве! АКБ совместимы с Makita. Первый такой нобор покупал чисто из-за АКБ, в них элементы такие же как в Бош и Метабо. А потом как попользовался шурик оказался очень неплох. Поэтому прикупил второй.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповёрт огонь, мощный. Доставили быстро, всё целое, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Муж счастлив как ребёнок. Работе чётко без нареканий. Быстро заряжается.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт! Мощный, удобный и надежный. Аккумуляторы 4А.ч держат заряд долго, хватает на весь день работы. Ударный режим выручает при сверлении. Компактный и легкий, удобно лежит в руке. Очень доволен покупкой, BORT приятно удивил качеством!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Andrei S

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт аккумуляторы хорошие можно брать
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший Шурик, патрон металл, крутит хорошо, качественный чемодан
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Paul Paul

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление положительное, относительно цены-лучший вариант. Мощности с запасом. Совместимость аккумулятора с Makita LXT это плюс!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Алексей Б

Достоинства:


Комментарий:
Качество изделия инструмента -5баллов.Ящик под инструмент сделан достойно.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Шурик :) заряд держит много прикольных регулировок, в своем ценовом сегменте топ, 2 больших пачки саморезов по гипсу прошел на отлично, и забор докрутил местами, как забрал на одном АКБ еще 2 палочки осталось, уже не знаю что им закрутить чтоб разрядился до конца и на зарядку поставить
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно не плохой бесщёточный шуруповёрт. Большой крутящий момент в 100 Нм ! , запасной аккумулятор в 4Ач , зарядное устройство, кейс. Если суммарно сложить всё указанное, то достаточно не плохое соотношение цена/качество, тем более если учесть , что в аккумуляторах стоят достаточно неплохие сильнотоковые батареи, и цена каждой подобной батареи порядка 6000р., то суммарно по цене всё очень не плохо выходит. Одна батарея пришла с зарядкой 20,18 В, вторая 20,20. Ещё одним не маловажным плюсом можно назвать порог зарядки в 21В зарядным устройством, что очень впечатлило, т.к. другие зарядки или недозаряжают аккумуляторы, либо перезаряжают их. Даже родная Макитовская делает это хуже. И , кстати, аккумуляторы совместимы с системой Макита 18 В, что существенно, но вот родная Макитовская зарядка заряжает аккумуляторы током 9 А ( чтобы быстрее зарядить), убивая аккумуляторы, а вот эта зарядка заряжает током в 3 А, что позволяет достаточно сильно беречь аккумуляторы. Если придираться, то к минусам можно отнести пластик кейса ( достаточно дешёвого на мой взгляд, подобный обычно китайцы используют), и снизу кейса нет петель- просто две половинки кейса снизу удерживаются этим же пластиком, что в дальнейшем приведёт к тому, что со временем в этом месте пластик перетрётся/лопнет, и кейс развалится по палам. Но в целом однозначно можно рекомендовать данный набор к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное. Собран качественно, в руке сидит удобно. Разве что тяжеловат, но с учетом емкости батарей это ожидаемо. Мощный, удержать рукой можно даже не пробовать. Удобный замок патрона, после затяжки срабатывает фиксатор. Функция перфоратора работает отлично.


Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...