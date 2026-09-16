Шуруповерт DeWalt DCF620N-XJ
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
шестигранный
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21
Длина, м
28.5
Высота, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х8
Вес, кг.
1.41
Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF620N-XJ
Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Высокоресурсный бесщеточный двигатель с высоким КПД. LED-подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны. Селектор выбора величины затягивающего усилия позволяет регулировать глубину заворачиваемого шурупа. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически с помощью дополнительной насадки. Время работы на одном цикле заряда до 50% дольше, а мощность на 20% выше по сравнению с коллекторным (щеточным) двигателем.
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Задний ход
да
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21
Длина, м
28.5
Высота, см
7.5
Страна производитель
Китай
Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Высокоресурсный бесщеточный двигатель с высоким КПД. LED-подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны. Селектор выбора величины затягивающего усилия позволяет регулировать глубину заворачиваемого шурупа. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически с помощью дополнительной насадки. Время работы на одном цикле заряда до 50% дольше, а мощность на 20% выше по сравнению с коллекторным (щеточным) двигателем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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