Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 1
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 2
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 3
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 4
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622582
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель GSB 185-LI, аккумулятор GBA 18V 2,0 ач, зарядное устройство GAL 18V-20, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
28
Длина, см
34
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100)

Оптимизированная по размеру компактная аккумуляторная ударная дрель GSB 185-LI Professional оснащена бесщеточным двигателем и обеспечивает длительную работу с высокой скоростью. Компактная конструкция ударной дрели предназначена для выполнения сложных работ и отличается превосходной управляемостью и удобством в работе. Благодаря бесщеточной технологии этот электроинструмент легко справляется даже с самыми сложными работами, отличаясь более длительной работой от аккумулятора и долговечностью. GSB 185-LI Professional с максимальной частотой вращения 1900 об/мин максимально повышает эффективность работы на стройплощадке, особенно при завинчивании в древесину или сверлении дерева, металла и каменной кладки. Этот компактный и мощный инструмент завинчивает шурупы в древесину до 10 мм и сверлит отверстия в древесине до 35 мм, а также отверстия в металле или каменной кладке до 10 мм. Он создан для мастеров и ремесленников, которым требуется повышенная производительность при выполнении сложных работ, а также для работы в труднодоступных местах.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель GSB 185-LI, аккумулятор GBA 18V 2,0 ач, зарядное устройство GAL 18V-20, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
28
Длина, см
34
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимизированная по размеру компактная аккумуляторная ударная дрель GSB 185-LI Professional оснащена бесщеточным двигателем и обеспечивает длительную работу с высокой скоростью. Компактная конструкция ударной дрели предназначена для выполнения сложных работ и отличается превосходной управляемостью и удобством в работе. Благодаря бесщеточной технологии этот электроинструмент легко справляется даже с самыми сложными работами, отличаясь более длительной работой от аккумулятора и долговечностью. GSB 185-LI Professional с максимальной частотой вращения 1900 об/мин максимально повышает эффективность работы на стройплощадке, особенно при завинчивании в древесину или сверлении дерева, металла и каменной кладки. Этот компактный и мощный инструмент завинчивает шурупы в древесину до 10 мм и сверлит отверстия в древесине до 35 мм, а также отверстия в металле или каменной кладке до 10 мм. Он создан для мастеров и ремесленников, которым требуется повышенная производительность при выполнении сложных работ, а также для работы в труднодоступных местах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...