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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622582
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дрель GSB 185-LI, аккумулятор GBA 18V 2,0 ач, зарядное устройство GAL 18V-20, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
28
Длина, см
34
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100)
Оптимизированная по размеру компактная аккумуляторная ударная дрель GSB 185-LI Professional оснащена бесщеточным двигателем и обеспечивает длительную работу с высокой скоростью. Компактная конструкция ударной дрели предназначена для выполнения сложных работ и отличается превосходной управляемостью и удобством в работе.
Благодаря бесщеточной технологии этот электроинструмент легко справляется даже с самыми сложными работами, отличаясь более длительной работой от аккумулятора и долговечностью. GSB 185-LI Professional с максимальной частотой вращения 1900 об/мин максимально повышает эффективность работы на стройплощадке, особенно при завинчивании в древесину или сверлении дерева, металла и каменной кладки.
Этот компактный и мощный инструмент завинчивает шурупы в древесину до 10 мм и сверлит отверстия в древесине до 35 мм, а также отверстия в металле или каменной кладке до 10 мм. Он создан для мастеров и ремесленников, которым требуется повышенная производительность при выполнении сложных работ, а также для работы в труднодоступных местах.
дрель GSB 185-LI, аккумулятор GBA 18V 2,0 ач, зарядное устройство GAL 18V-20, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
28
Длина, см
34
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимизированная по размеру компактная аккумуляторная ударная дрель GSB 185-LI Professional оснащена бесщеточным двигателем и обеспечивает длительную работу с высокой скоростью. Компактная конструкция ударной дрели предназначена для выполнения сложных работ и отличается превосходной управляемостью и удобством в работе.
Благодаря бесщеточной технологии этот электроинструмент легко справляется даже с самыми сложными работами, отличаясь более длительной работой от аккумулятора и долговечностью. GSB 185-LI Professional с максимальной частотой вращения 1900 об/мин максимально повышает эффективность работы на стройплощадке, особенно при завинчивании в древесину или сверлении дерева, металла и каменной кладки.
Этот компактный и мощный инструмент завинчивает шурупы в древесину до 10 мм и сверлит отверстия в древесине до 35 мм, а также отверстия в металле или каменной кладке до 10 мм. Он создан для мастеров и ремесленников, которым требуется повышенная производительность при выполнении сложных работ, а также для работы в труднодоступных местах.
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100)