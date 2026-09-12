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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix

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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
449
Рабочий ход, мм
145
Диаметр опоры, мм
46
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658180
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
449
Рабочий ход, мм
145
Диаметр опоры, мм
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х16
Вес, кг.
10.15

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50778 поднимает грузы весом до 20 т на высоту 244-449 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.

Преимущества

  • Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 20 т.
  • Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
  • Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
  • Удобная транспортировка — приспособление весом 10,2 кг можно перевозить в багажнике авто.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
449
Рабочий ход, мм
145
Диаметр опоры, мм
46
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50778 поднимает грузы весом до 20 т на высоту 244-449 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.

Преимущества

  • Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 20 т.
  • Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
  • Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
  • Удобная транспортировка — приспособление весом 10,2 кг можно перевозить в багажнике авто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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