Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50778 поднимает грузы весом до 20 т на высоту 244-449 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 20 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 10,2 кг можно перевозить в багажнике авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50778 поднимает грузы весом до 20 т на высоту 244-449 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 20 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 10,2 кг можно перевозить в багажнике авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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