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Кабель UGREEN HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable With Braid черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable With Braid черный

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Кабель UGREEN HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable With Braid черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657663
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, г.
50

Описание товара Кабель UGREEN HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable With Braid черный

Кабель Ugreen HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable with Nylon Braid (1,5 метра) Подключите источник видео к большому экрану с помощью кабеля HDMI-HDMI и наслаждайтесь великолепной картинкой со звуком. У кабеля два коннектора HDMI, которые подключаются к соответствующим разъемам монитора и источника видео. Выводить изображение и звук можно с компьютера, ноутбука, Blu-ray плеера, игровой консоли и других гаджетов с HDMI-разъемами. Позолоченные контакты обеспечивают стабильный сигнал. Коннекторы соединены проводом в прочной нейлоновой оплетке. Благодаря оплетке провод меньше страдает от заломов и внешних повреждений, поэтому кабель дольше служит. Это кабель с версией HDMI 2.0 с пропускной способностью канала 18 Гбит/с. Что это значит? Он поддерживает передачу видео в разрешении UltraHD 4Kx2K (3840x2160), 60Hz. Четкая качественная картинка на большом экране обеспечена. Также кабель поддерживает формат 3D Blu-ray. И позволяет смотреть «объемные» фильмы с Blu-ray плеера. Примечание. Кабель обратно совместим с предыдущими версиями HDMI. Он будет работать при подключении к гаджетам с более ранней версией HDMI, но с меньшей пропускной способностью.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable With Braid черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable with Nylon Braid (1,5 метра) Подключите источник видео к большому экрану с помощью кабеля HDMI-HDMI и наслаждайтесь великолепной картинкой со звуком. У кабеля два коннектора HDMI, которые подключаются к соответствующим разъемам монитора и источника видео. Выводить изображение и звук можно с компьютера, ноутбука, Blu-ray плеера, игровой консоли и других гаджетов с HDMI-разъемами. Позолоченные контакты обеспечивают стабильный сигнал. Коннекторы соединены проводом в прочной нейлоновой оплетке. Благодаря оплетке провод меньше страдает от заломов и внешних повреждений, поэтому кабель дольше служит. Это кабель с версией HDMI 2.0 с пропускной способностью канала 18 Гбит/с. Что это значит? Он поддерживает передачу видео в разрешении UltraHD 4Kx2K (3840x2160), 60Hz. Четкая качественная картинка на большом экране обеспечена. Также кабель поддерживает формат 3D Blu-ray. И позволяет смотреть «объемные» фильмы с Blu-ray плеера. Примечание. Кабель обратно совместим с предыдущими версиями HDMI. Он будет работать при подключении к гаджетам с более ранней версией HDMI, но с меньшей пропускной способностью.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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