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Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446)

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Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656450
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х5х3
Вес, г.
195

Описание товара Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446)

Кабель для принтера UGREEN USB-C идеально подходит для подключения ноутбука, ПК, оснащенного интерфейсом USB-C, к сканеру, принтеру, серверу, факсу, жесткому диску, камере, пианино и другим устройствам USB-B 2.0, оснащенным интерфейсом USB Type B. Подключи и играй, драйвер не требуется. * Тройное экранирование из луженой меди, алюминиевой фольги и провода заземления защищает электромагнитные помехи от другого электрического оборудования и обеспечивает стабильную и быструю передачу данных без шума или потери сигнала. Формованный стабилизатор напряжения и оболочка из TPE делают кабель свободно изгибающимся и более прочным для увеличения срока службы. * Скорость передачи данных для устройств USB-C достигает 480 Мбит /с. Кабель USB Type B обратно совместим с высокоскоростным USB 1.1 (12 Мбит / с) и низкоскоростным USB 1.0 (1,5 Мбит / с). По сравнению с подключением WI-Fi, этот кабель USB B обеспечивает более стабильную передачу данных и предлагает вам более эффективный способ работы.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель для принтера UGREEN USB-C идеально подходит для подключения ноутбука, ПК, оснащенного интерфейсом USB-C, к сканеру, принтеру, серверу, факсу, жесткому диску, камере, пианино и другим устройствам USB-B 2.0, оснащенным интерфейсом USB Type B. Подключи и играй, драйвер не требуется. * Тройное экранирование из луженой меди, алюминиевой фольги и провода заземления защищает электромагнитные помехи от другого электрического оборудования и обеспечивает стабильную и быструю передачу данных без шума или потери сигнала. Формованный стабилизатор напряжения и оболочка из TPE делают кабель свободно изгибающимся и более прочным для увеличения срока службы. * Скорость передачи данных для устройств USB-C достигает 480 Мбит /с. Кабель USB Type B обратно совместим с высокоскоростным USB 1.1 (12 Мбит / с) и низкоскоростным USB 1.0 (1,5 Мбит / с). По сравнению с подключением WI-Fi, этот кабель USB B обеспечивает более стабильную передачу данных и предлагает вам более эффективный способ работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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