Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US241-50446 Black (50446)
Кабель для принтера UGREEN USB-C идеально подходит для подключения ноутбука, ПК, оснащенного интерфейсом USB-C, к сканеру, принтеру, серверу, факсу, жесткому диску, камере, пианино и другим устройствам USB-B 2.0, оснащенным интерфейсом USB Type B. Подключи и играй, драйвер не требуется. * Тройное экранирование из луженой меди, алюминиевой фольги и провода заземления защищает электромагнитные помехи от другого электрического оборудования и обеспечивает стабильную и быструю передачу данных без шума или потери сигнала. Формованный стабилизатор напряжения и оболочка из TPE делают кабель свободно изгибающимся и более прочным для увеличения срока службы. * Скорость передачи данных для устройств USB-C достигает 480 Мбит /с. Кабель USB Type B обратно совместим с высокоскоростным USB 1.1 (12 Мбит / с) и низкоскоростным USB 1.0 (1,5 Мбит / с). По сравнению с подключением WI-Fi, этот кабель USB B обеспечивает более стабильную передачу данных и предлагает вам более эффективный способ работы.
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