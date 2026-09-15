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Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101)

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Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 1
Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 2
Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 3
Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 4
Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 5
Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 6
Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 7
Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 1
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 2
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 3
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 4
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 5
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 6
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 7
  • Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656314
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
79

Описание товара Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101)

Кабель Baseus Crystal - это кабель, предназначенный для устройств с портом Lightning. Он имеет штекеры USB-A и 8p, расположенные в специально профилированных и усиленных корпусах, что обеспечивает безопасность и гарантирует длительное использование. Кроме того, встроенный интеллектуальный чип будет регулировать оптимальную интенсивность заряжаемого оборудования, одновременно повышая эффективность зарядки и безопасность аккумулятора. Обернут специальной липучкой для удобной транспортировки - больше никаких запутанных кабелей! Длина кабеля 200 см, мощность до 2,4 А.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Crystal Shine 2m Black (CAJY000101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Crystal - это кабель, предназначенный для устройств с портом Lightning. Он имеет штекеры USB-A и 8p, расположенные в специально профилированных и усиленных корпусах, что обеспечивает безопасность и гарантирует длительное использование. Кроме того, встроенный интеллектуальный чип будет регулировать оптимальную интенсивность заряжаемого оборудования, одновременно повышая эффективность зарядки и безопасность аккумулятора. Обернут специальной липучкой для удобной транспортировки - больше никаких запутанных кабелей! Длина кабеля 200 см, мощность до 2,4 А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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