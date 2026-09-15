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Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01

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Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 1
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 2
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 3
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 4
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 5
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 6
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 3
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 4
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 5
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 6
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513303
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01

Прочный и надежный кабель, предназначенный для передачи данных, зарядки аккумуляторов и синхронизации с персональным компьютером или ноутбуком устройств с совместимым разъемом. Он в полной мере соответствует всем требованиям, которые предъявляют к мобильным аксессуарам пользователи современных гаджетов.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 25cm Black CALJK-01




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный и надежный кабель, предназначенный для передачи данных, зарядки аккумуляторов и синхронизации с персональным компьютером или ноутбуком устройств с совместимым разъемом. Он в полной мере соответствует всем требованиям, которые предъявляют к мобильным аксессуарам пользователи современных гаджетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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