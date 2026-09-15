Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126)
Кабель Ugreen USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м 60126 поддерживает быструю зарядку Huawei FCP и быструю зарядку QC 3.0 до 3 А макс., что позволяет заряжать телефоны с поддержкой Qualcomm Quick Charge на полной скорости. Зарядка Samsung S9 занимает менее 2 часов, так же быстро, как и оригинальный кабель. Благодаря этому кабелю USB-A – USB-C, скорость передачи данных между устройствами достигает до 480 Мбит/с, файл размером 1 Гб перенесется всего за 25 секунд. Этот кабель USB-C полностью соответствует протоколу быстрой зарядки QC и имеет встроенный подтягивающий резистор 56 кОм, модернизированный интеллектуальный чип с множественной защитой внутри. Обеспечивает надежную проводимость и стабильный зарядный ток, защищая ваши смартфоны от повреждений из-за перегрузки по току или перенапряжения.
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