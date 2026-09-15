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Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126)

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Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 1
Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 2
Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 3
Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 4
Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 5
Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 6
Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 1
  • Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 2
  • Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 3
  • Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 4
  • Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 5
  • Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 6
  • Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651063
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
20х3х1
Вес, г.
135

Описание товара Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126)

Кабель Ugreen USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м 60126 поддерживает быструю зарядку Huawei FCP и быструю зарядку QC 3.0 до 3 А макс., что позволяет заряжать телефоны с поддержкой Qualcomm Quick Charge на полной скорости. Зарядка Samsung S9 занимает менее 2 часов, так же быстро, как и оригинальный кабель. Благодаря этому кабелю USB-A – USB-C, скорость передачи данных между устройствами достигает до 480 Мбит/с, файл размером 1 Гб перенесется всего за 25 секунд. Этот кабель USB-C полностью соответствует протоколу быстрой зарядки QC и имеет встроенный подтягивающий резистор 56 кОм, модернизированный интеллектуальный чип с множественной защитой внутри. Обеспечивает надежную проводимость и стабильный зарядный ток, защищая ваши смартфоны от повреждений из-за перегрузки по току или перенапряжения.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель Ugreen USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м 60126 поддерживает быструю зарядку Huawei FCP и быструю зарядку QC 3.0 до 3 А макс., что позволяет заряжать телефоны с поддержкой Qualcomm Quick Charge на полной скорости. Зарядка Samsung S9 занимает менее 2 часов, так же быстро, как и оригинальный кабель. Благодаря этому кабелю USB-A – USB-C, скорость передачи данных между устройствами достигает до 480 Мбит/с, файл размером 1 Гб перенесется всего за 25 секунд. Этот кабель USB-C полностью соответствует протоколу быстрой зарядки QC и имеет встроенный подтягивающий резистор 56 кОм, модернизированный интеллектуальный чип с множественной защитой внутри. Обеспечивает надежную проводимость и стабильный зарядный ток, защищая ваши смартфоны от повреждений из-за перегрузки по току или перенапряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN USB A 2.0 - USB C, никелированная алюминиевая оплетка, цвет черный, 1 м (60126) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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