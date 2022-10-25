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Кабель Buro PD18W USB Type-C (m)-Lightning (m) 1м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Buro PD18W USB Type-C (m)-Lightning (m) 1м черный

1 Отзывы
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Кабель Buro PD18W USB Type-C (m)-Lightning (m) 1м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515164
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
31

Описание товара Кабель Buro PD18W USB Type-C (m)-Lightning (m) 1м черный

Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель Buro PD18W USB Type-C (m)-Lightning (m) 1м черный

25.10.2022
Даниил

Достоинства:
Шнур не ломкий, эластичный, всегда сворачиваю компактно, если беру с собой, он быстро расправляется и принимает свою форму. Заряжает стандартно, я доволен, еще и за такую цену



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Цвет
черный
Описание
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.


Теги товара: type-c, lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Даниил

Достоинства:
Шнур не ломкий, эластичный, всегда сворачиваю компактно, если беру с собой, он быстро расправляется и принимает свою форму. Заряжает стандартно, я доволен, еще и за такую цену


Кабель Buro PD18W USB Type-C (m)-Lightning (m) 1м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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