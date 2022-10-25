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Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый

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Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 1
Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 2
Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 3
Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 4
Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 5
Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Jack 3.5 (f)
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
  • Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 1
  • Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 2
  • Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 3
  • Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 4
  • Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 5
  • Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323411
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Jack 3.5 (f)
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х1
Вес, г.
9

Описание товара Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый

Кабель Buro с разъемами USB Type-C и Jack 3.5 (f) является практичным решением для подключения устройств с различными интерфейсами. Благодаря компактной длине 18 см, этот кабель удобен для использования в различных условиях, будь то дома, в машине или в общественном транспорте. Надежное соединение USB Type-C и 3.5 мм разъема обеспечивает высокое качество звука и минимальные потери при передаче аудиосигнала. Кабель идеально подходит для устройств, не оснащенных стандартным аудиоразъемом, таких как современные смартфоны и планшеты. Бренд Buro гарантирует качество и надежность, делая этот кабель отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый

25.10.2022
Даша

Достоинства:
Удобный, прочтный

Комментарий:
Удобный переходник, компактный и сделан хорошо, штекеры качественные, на стыке с проводом заломы не образовываются, свою задачу выполняет и по цене очень приемлемо



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Jack 3.5 (f)
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Buro с разъемами USB Type-C и Jack 3.5 (f) является практичным решением для подключения устройств с различными интерфейсами. Благодаря компактной длине 18 см, этот кабель удобен для использования в различных условиях, будь то дома, в машине или в общественном транспорте. Надежное соединение USB Type-C и 3.5 мм разъема обеспечивает высокое качество звука и минимальные потери при передаче аудиосигнала. Кабель идеально подходит для устройств, не оснащенных стандартным аудиоразъемом, таких как современные смартфоны и планшеты. Бренд Buro гарантирует качество и надежность, делая этот кабель отличным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Даша

Достоинства:
Удобный, прочтный

Комментарий:
Удобный переходник, компактный и сделан хорошо, штекеры качественные, на стыке с проводом заломы не образовываются, свою задачу выполняет и по цене очень приемлемо


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