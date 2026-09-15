Top.Mail.Ru
Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 1
Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 2
Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 3
Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 1
  • Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 2
  • Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 3
  • Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
450 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541022
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307)

Кабель для зарядки и передачи данных с разъемами USB Type-C / Lightning. Поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery мощностью 20 Вт, совместим с PD 18 Вт. Обладает встроенной микросхемой для защиты от перезарядки, перегрева и скачков напряжения. Кабель позволяет не только быстро заряжать телефон, но и передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Оплетка изготовлена из эластичного материала для защиты от заломов и повреждений. Соединение кабеля с разъемами дополнительно усилено специальными накладками. Длина кабеля 1 м.

Отзывы о товаре Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель для зарядки и передачи данных с разъемами USB Type-C / Lightning. Поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery мощностью 20 Вт, совместим с PD 18 Вт. Обладает встроенной микросхемой для защиты от перезарядки, перегрева и скачков напряжения. Кабель позволяет не только быстро заряжать телефон, но и передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Оплетка изготовлена из эластичного материала для защиты от заломов и повреждений. Соединение кабеля с разъемами дополнительно усилено специальными накладками. Длина кабеля 1 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дата-кабель Baseus Superior Series CATLYS-A01, Type-C – Lightning, PD 20W, Fast Charging, черный (05307) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...