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Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40

3 Отзывы
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Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 1
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 2
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 3
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 4
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 5
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
черный
  • Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 1
  • Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 2
  • Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 3
  • Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 4
  • Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 5
  • Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wekome
Тип товара
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х1
Вес, г.
51

Описание товара Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40

Wekome WDC-40 — это высокотехнологичный кабель нового поколения, предназначенный для быстрой зарядки и синхронизации мобильных устройств Apple. Аксессуар объединяет в себе поддержку современных стандартов питания и повышенную физическую надежность.

Отзывы о товаре Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40

Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Провод отличный, 20w на айфоне держит чётко соблюдена технология PD! С блоком в купе заряжает очень быстро телефон! Советую к покупке проверено!!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель просто супер, очень качественный тем более за такую низкую цену
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, приятный на ощупь. Не должна вылазить изоляция по краям, как на оригинале.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wekome
Тип товара
Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Wekome WDC-40 — это высокотехнологичный кабель нового поколения, предназначенный для быстрой зарядки и синхронизации мобильных устройств Apple. Аксессуар объединяет в себе поддержку современных стандартов питания и повышенную физическую надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Провод отличный, 20w на айфоне держит чётко соблюдена технология PD! С блоком в купе заряжает очень быстро телефон! Советую к покупке проверено!!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель просто супер, очень качественный тем более за такую низкую цену
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, приятный на ощупь. Не должна вылазить изоляция по краям, как на оригинале.


Кабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning PD27W WDC-40 - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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