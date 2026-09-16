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Кабель Baseus CAJY000103 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus CAJY000103 Blue

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Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 1
Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 2
Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 3
Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 4
Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий
  • Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 1
  • Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 2
  • Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 3
  • Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 4
  • Кабель Baseus CAJY000103 Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713902
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
75

Описание товара Кабель Baseus CAJY000103 Blue

Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A синий предназначен для передачи данных и зарядки аккумуляторов смартфонов и других устройств. Скорость обмена информацией ограничена 60 МБ/с. Максимальный зарядный ток – 2.4 А. Предельная мощность зарядки – 12 Вт. Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A имеет длину 2 м. Материал оплетки – нейлон.



Теги товара: type-c, lightning

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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A синий предназначен для передачи данных и зарядки аккумуляторов смартфонов и других устройств. Скорость обмена информацией ограничена 60 МБ/с. Максимальный зарядный ток – 2.4 А. Предельная мощность зарядки – 12 Вт. Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A имеет длину 2 м. Материал оплетки – нейлон.


Теги товара: type-c, lightning
Самовывоз
Доставка
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