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Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black

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Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 1
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 2
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 3
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 4
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 5
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 6
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 7
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 8
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 9
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 10
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 11
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 12
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 13
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 14
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 15
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 16
Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 1
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 2
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 3
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 4
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 5
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 6
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 7
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 8
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 9
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 10
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 11
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 12
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 13
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 14
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 15
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 16
  • Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614669
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х3х1
Вес, г.
135

Описание товара Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Угловой зарядный кабель USB-C – USB-A Кабель UGREEN разработан с инновационной угловой конструкцией USB-C для уменьшения износа кабеля и ваших смартфонов с портом Type C. С данным кабелем удобнее и комфортнее играть в игры, смотреть видео, читать электронные книги, когда лежишь на диване или кровати во время процесса зарядки устройства. Быстрая зарядка и передача данных Кабель USB Type C поддерживает быструю зарядку Quick Charge 2.0, QC 3.0 и Samsung AFC с максимальной выходной мощностью до 18 Вт: 5 В/ 3 А, 9 В/ 2 А или 12 В/ 1.5 А. Для передачи данных этот кабель USB-C — USB A 2.0 поддерживает скорость синхронизации до 480 Мбит/с. Безопасный и надежный Этот зарядный кабель полностью соответствует протоколу быстрой зарядки USB-C и имеет встроенный подтягивающий резистор 56 кОм, модернизированный интеллектуальный чип с множественной защитой внутри. Он обеспечивает надежную проводимость и стабильный зарядный ток, защищая ваши смартфоны от повреждений из-за перегрузки по току или перенапряжения.

Отзывы о товаре Кабель угловой UGREEN US284 (50941) Black




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Угловой зарядный кабель USB-C – USB-A Кабель UGREEN разработан с инновационной угловой конструкцией USB-C для уменьшения износа кабеля и ваших смартфонов с портом Type C. С данным кабелем удобнее и комфортнее играть в игры, смотреть видео, читать электронные книги, когда лежишь на диване или кровати во время процесса зарядки устройства. Быстрая зарядка и передача данных Кабель USB Type C поддерживает быструю зарядку Quick Charge 2.0, QC 3.0 и Samsung AFC с максимальной выходной мощностью до 18 Вт: 5 В/ 3 А, 9 В/ 2 А или 12 В/ 1.5 А. Для передачи данных этот кабель USB-C — USB A 2.0 поддерживает скорость синхронизации до 480 Мбит/с. Безопасный и надежный Этот зарядный кабель полностью соответствует протоколу быстрой зарядки USB-C и имеет встроенный подтягивающий резистор 56 кОм, модернизированный интеллектуальный чип с множественной защитой внутри. Он обеспечивает надежную проводимость и стабильный зарядный ток, защищая ваши смартфоны от повреждений из-за перегрузки по току или перенапряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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