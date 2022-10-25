Кабель Buro BHP RET TYPEC1 BL USB A(m) USB Type-C (m) 1м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323671
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
54
Описание товара Кабель Buro BHP RET TYPEC1 BL USB A(m) USB Type-C (m) 1м черный
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
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Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Пользуюсь уже несколько месяцев, всем доволен. Телефон через него заряжается нормально, передача данных тоже стабильно работает. В разъемах держится плотно, не шатается.
Кабель Buro BHP RET TYPEC1 BL USB A(m) USB Type-C (m) 1м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Buro BHP RET TYPEC1 BL USB A(m) USB Type-C (m) 1м черный
Достоинства:
Пользуюсь уже несколько месяцев, всем доволен. Телефон через него заряжается нормально, передача данных тоже стабильно работает. В разъемах держится плотно, не шатается.