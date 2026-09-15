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Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01)

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Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 1
Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 2
Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 3
Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 4
Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 1
  • Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 2
  • Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 3
  • Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 4
  • Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656356
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
88

Описание товара Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01)

Кабель от Baseus мгновенно зарядит ваше устройство. CATYS-A01 также поддерживает передачу данных до 480 Мбит / с. Кабель изготовлен из высококачественных материалов, поэтому его можно использовать как можно дольше. Быстрая зарядка USB-кабель совместим с быстрой зарядкой 40 Вт, поэтому он заряжает аккумулятор Huawei Mate 40 Pro до 86% за 30 минут, а модель P40 - до 64% за одно и то же время. Прочный CATYS-A01 имеет медный сердечник, который обеспечивает безопасную и стабильную зарядку 6 А. CATYS-A01, изготовленный из материала TPE, отличается гибкостью и устойчивостью к повреждениям. Корпус кабеля из АБС-пластика износостойкий и не окрашивается. Самая хрупкая часть - соединение кабеля и вилки - было усилено и проверено на прочность. Легкое хранение К кабелю прикреплена липучка для удобства хранения, а CATYS-A01 не займет много места. Таким образом, вы можете хранить его, например, в сумке для ноутбука. Технические характеристики: Максимальная нагрузка: 11 В / 6 А (66 Вт макс.) Скорость передачи: 480 Мбит / с Входной интерфейс: USB Выходной интерфейс: Type-C Материал: ABS + TPE Быстрая зарядка: AFC, FCP, SCP Длина кабеля: 2 м

Отзывы о товаре Кабель Baseus Superior 2m Black (CATYS-A01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель от Baseus мгновенно зарядит ваше устройство. CATYS-A01 также поддерживает передачу данных до 480 Мбит / с. Кабель изготовлен из высококачественных материалов, поэтому его можно использовать как можно дольше. Быстрая зарядка USB-кабель совместим с быстрой зарядкой 40 Вт, поэтому он заряжает аккумулятор Huawei Mate 40 Pro до 86% за 30 минут, а модель P40 - до 64% за одно и то же время. Прочный CATYS-A01 имеет медный сердечник, который обеспечивает безопасную и стабильную зарядку 6 А. CATYS-A01, изготовленный из материала TPE, отличается гибкостью и устойчивостью к повреждениям. Корпус кабеля из АБС-пластика износостойкий и не окрашивается. Самая хрупкая часть - соединение кабеля и вилки - было усилено и проверено на прочность. Легкое хранение К кабелю прикреплена липучка для удобства хранения, а CATYS-A01 не займет много места. Таким образом, вы можете хранить его, например, в сумке для ноутбука. Технические характеристики: Максимальная нагрузка: 11 В / 6 А (66 Вт макс.) Скорость передачи: 480 Мбит / с Входной интерфейс: USB Выходной интерфейс: Type-C Материал: ABS + TPE Быстрая зарядка: AFC, FCP, SCP Длина кабеля: 2 м
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