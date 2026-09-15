Top.Mail.Ru
Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) - фото 1
Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) - фото 2
Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) - фото 2
  • Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656402
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
55

Описание товара Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898)

Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV140 Dual 3.5 mm Male to 3.5 mm Female Audio Cable (0,2 метра) чёрный (20899) С этим кабелем вы запросто сможете подключать 4-позиционную гарнитуру (аудио и микрофон) к компьютеру / ноутбуку, который имеет отдельные порты для микрофона и аудио. В общей сложности он имеет один коннектор mini jack 3.5 мм (Female) и два mini jack 3.5 мм (Male). Это практичный кабель длиной 20 сантиметров, который имеет покрытие 24K для лучшего качества звука и меньших потерь! Повышенная износостойкость! Позолоченные штекеры кабеля изготовлены из металла, что позволяет им не только превосходно передавать сигнал, но и исправно работать в течение длительного срока. Его шнур из качественной нейлоновой оплетки обладает повышенной износостойкостью, поэтому он будет служить вам долго. Он устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям и при этом является очень гибким. Этот кабель будет передавать аудиосигнал высокой чистоты с минимальными потерями!

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV140 Dual 3.5 mm Male to 3.5 mm Female Audio Cable (0,2 метра) чёрный (20899) С этим кабелем вы запросто сможете подключать 4-позиционную гарнитуру (аудио и микрофон) к компьютеру / ноутбуку, который имеет отдельные порты для микрофона и аудио. В общей сложности он имеет один коннектор mini jack 3.5 мм (Female) и два mini jack 3.5 мм (Male). Это практичный кабель длиной 20 сантиметров, который имеет покрытие 24K для лучшего качества звука и меньших потерь! Повышенная износостойкость! Позолоченные штекеры кабеля изготовлены из металла, что позволяет им не только превосходно передавать сигнал, но и исправно работать в течение длительного срока. Его шнур из качественной нейлоновой оплетки обладает повышенной износостойкостью, поэтому он будет служить вам долго. Он устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям и при этом является очень гибким. Этот кабель будет передавать аудиосигнал высокой чистоты с минимальными потерями!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...