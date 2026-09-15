Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898)
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN AV140-20898 Black (20898)
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV140 Dual 3.5 mm Male to 3.5 mm Female Audio Cable (0,2 метра) чёрный (20899) С этим кабелем вы запросто сможете подключать 4-позиционную гарнитуру (аудио и микрофон) к компьютеру / ноутбуку, который имеет отдельные порты для микрофона и аудио. В общей сложности он имеет один коннектор mini jack 3.5 мм (Female) и два mini jack 3.5 мм (Male). Это практичный кабель длиной 20 сантиметров, который имеет покрытие 24K для лучшего качества звука и меньших потерь! Повышенная износостойкость! Позолоченные штекеры кабеля изготовлены из металла, что позволяет им не только превосходно передавать сигнал, но и исправно работать в течение длительного срока. Его шнур из качественной нейлоновой оплетки обладает повышенной износостойкостью, поэтому он будет служить вам долго. Он устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям и при этом является очень гибким. Этот кабель будет передавать аудиосигнал высокой чистоты с минимальными потерями!
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