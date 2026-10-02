Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m)
Кабель Greenconnect позволяет подключать мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и другие USB устройства с разъемом micro USB к USB разъему ПК, ноутбук, Macbook. С помощью этого кабеля можно легко передавать музыку, фото, видео ролики, фильмы, файлы с ПК на мобильное устройство и обратно. Одновременно с передачей данных, кабель USB 2.0 может сократить время зарядки USB устройств до 1,5 часов. Кабель Greenconnect поддерживает напряжение до 2А 5v, благодаря чему позволяет быстрее передавать файлы и заряжать устройства. Кабель для зарядки мобильных устройств micro USB 2.0 изготовлен из качественных материалов. Двойное экранирование (сочетание фольгированной и общей оплетки) позволяет обеспечить стопроцентное покрытие кабеля экраном, защищая от внешних помех, а также обеспечивая высокую прочность кабеля. Кабель micro USB GREENCONNECT имеет внешнюю изоляцию, изготовленную из экологически чистого ПВХ, соответствующего европейскому стандарту RoHS, поэтому кабель абсолютно безопасен и пользоваться им могут как Вы, так и Ваши дети Защита от замерзания micro USB 2.0 кабеля позволяет ему оставаться мягким, гибким и использовать его при отрицательной температуре воздуха.
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