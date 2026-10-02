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Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m)

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Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) - фото 1
Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) - фото 2
Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) - фото 1
  • Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) - фото 2
  • Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647808
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
19х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m)

Кабель Greenconnect позволяет подключать мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и другие USB устройства с разъемом micro USB к USB разъему ПК, ноутбук, Macbook. С помощью этого кабеля можно легко передавать музыку, фото, видео ролики, фильмы, файлы с ПК на мобильное устройство и обратно. Одновременно с передачей данных, кабель USB 2.0 может сократить время зарядки USB устройств до 1,5 часов. Кабель Greenconnect поддерживает напряжение до 2А 5v, благодаря чему позволяет быстрее передавать файлы и заряжать устройства. Кабель для зарядки мобильных устройств micro USB 2.0 изготовлен из качественных материалов. Двойное экранирование (сочетание фольгированной и общей оплетки) позволяет обеспечить стопроцентное покрытие кабеля экраном, защищая от внешних помех, а также обеспечивая высокую прочность кабеля. Кабель micro USB GREENCONNECT имеет внешнюю изоляцию, изготовленную из экологически чистого ПВХ, соответствующего европейскому стандарту RoHS, поэтому кабель абсолютно безопасен и пользоваться им могут как Вы, так и Ваши дети Защита от замерзания micro USB 2.0 кабеля позволяет ему оставаться мягким, гибким и использовать его при отрицательной температуре воздуха.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель Greenconnect позволяет подключать мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и другие USB устройства с разъемом micro USB к USB разъему ПК, ноутбук, Macbook. С помощью этого кабеля можно легко передавать музыку, фото, видео ролики, фильмы, файлы с ПК на мобильное устройство и обратно. Одновременно с передачей данных, кабель USB 2.0 может сократить время зарядки USB устройств до 1,5 часов. Кабель Greenconnect поддерживает напряжение до 2А 5v, благодаря чему позволяет быстрее передавать файлы и заряжать устройства. Кабель для зарядки мобильных устройств micro USB 2.0 изготовлен из качественных материалов. Двойное экранирование (сочетание фольгированной и общей оплетки) позволяет обеспечить стопроцентное покрытие кабеля экраном, защищая от внешних помех, а также обеспечивая высокую прочность кабеля. Кабель micro USB GREENCONNECT имеет внешнюю изоляцию, изготовленную из экологически чистого ПВХ, соответствующего европейскому стандарту RoHS, поэтому кабель абсолютно безопасен и пользоваться им могут как Вы, так и Ваши дети Защита от замерзания micro USB 2.0 кабеля позволяет ему оставаться мягким, гибким и использовать его при отрицательной температуре воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Greenconnect 2А 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, бело-зеленый (GCR-UA9MCB3-BD-0.5m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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