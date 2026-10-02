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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230)

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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230) - фото 1
Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647620
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
19х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230)

Кабель MicroUSB необходим для скоростной зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Особенности: Высокая скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Быстрая зарядка до 3A. Поддержка Quick Charge 3.0. Повышенная гибкость и прочность на разрыв. Качественные материалы и сборка. Удобная длина для повер банка - 15 см. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Провод микро юсб обеспечивает зарядку на самых высоких скоростях: заряжайте свой телефон с 0 до 60% менее чем за час! Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает быструю синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для мгновенной передачи фильмов, фотографий и песен.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53230)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель MicroUSB необходим для скоростной зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Особенности: Высокая скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Быстрая зарядка до 3A. Поддержка Quick Charge 3.0. Повышенная гибкость и прочность на разрыв. Качественные материалы и сборка. Удобная длина для повер банка - 15 см. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Провод микро юсб обеспечивает зарядку на самых высоких скоростях: заряжайте свой телефон с 0 до 60% менее чем за час! Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает быструю синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для мгновенной передачи фильмов, фотографий и песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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